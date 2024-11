France : Des mesures de sécurité sans précédent !

Les autorités françaises ont renforcé les mesures de sécurité dans la capitale, Paris, avant le match de football entre la France et Israël prévu ce jeudi, dans l’espoir d’éviter une répétition des affrontements violents survenus la semaine dernière à Amsterdam. La France accueille l’équipe israélienne dans le cadre de la Ligue des Nations au Stade de France, sous des mesures de sécurité strictes et sans précédent.

Ce match intervient dans un contexte de grande inquiétude après les incidents violents observés à Amsterdam à la suite du match entre l’Ajax et le Maccabi Tel-Aviv. Ces événements ont suscité une large préoccupation pour la sécurité des supporters, en particulier après des agressions isolées visant des supporters israéliens, la destruction de drapeaux palestiniens et des voitures endommagées, incidents qui ont conduit à l’arrestation de 63 personnes, un nombre qui pourrait augmenter dans les jours à venir.

Face au classement de cette rencontre comme événement “à haut risque” par les autorités françaises, des mesures de sécurité exceptionnelles ont été annoncées, avec le déploiement de plus de 4 000 policiers et gendarmes pour sécuriser le périmètre du stade et les zones stratégiques de Paris. Les mesures incluent l’interdiction de lever des drapeaux autres que ceux de la France et d’Israël dans le stade, des fouilles renforcées des supporters via des points de contrôle d’identité, et la présence de forces de sécurité en civil parmi le public.

Un important dispositif de police et de sécurité a été mis en place autour de la zone, avec des véhicules de police et des agents accompagnant le bus des joueurs jusqu’au terrain d’entraînement, tandis qu’un hélicoptère surveillait le stade pour assurer un contrôle total. Le lieu de résidence de l’équipe a été tenu secret, et la conférence de presse prévue avec l’entraîneur et les joueurs a été annulée pour éviter toute tension ou protestation imprévue.

Par ailleurs, l’Élysée a annoncé que le président français Emmanuel Macron assistera au match pour montrer son soutien contre tout acte antisémite, en réaction aux attaques contre les supporters israéliens à Amsterdam qui ont suscité de larges critiques internationales. La présence de plusieurs hauts responsables français est également attendue, notamment celle du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.