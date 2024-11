Infrastructure – Sidi Bouzid : Plusieurs dossiers renvoyés devant la justice pour soupçons de corruption

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, a ordonné le renvoi devant la justice de plusieurs dossiers concernant certains projets en suspens, pour soupçons de corruption, à l’occasion de sa visite effectuée mardi au gouvernorat de Sidi Bouzid où il a inspecté l’état de plusieurs installations sportives et de jeunesse.

Selon le ministère de la Jeunesse et des Sports, Mourali a donné ses instructions pour ouvrir une enquête sur toutes les infractions et défaillances liées à certains projets dans la région dont celles concernant le centre régional de médecine et des sciences du sport, le projet de revêtement du terrain annexe du complexe 17 décembre de Sidi Bouzid en gazon synthétique, bloqué depuis 2015, et la salle des sports individuels de Jelma, afin de déterminer les responsabilités et prendre les mesures nécessaires contre les personnes impliquées.

Au cours de sa visite aux différents espaces de jeunesse et de sport, le ministre a souligné la nécessité de conjuguer les efforts afin de sauvegarder et entretenir ces installations considérées comme un acquis pour la région compte tenu de leur rôle important dans l’accueil et l’encadrement des jeunes.

Le ministre a visité, à cette occasion, le stade municipal de Sabbela, dont la reconstruction de la clôture extérieure devrait prendre fin en janvier prochain, et ce après l’achèvement des travaux de gazon et d’éclairage.

La visite a également compris le centre régional de médecine et des sciences du sport, dont l’aménagement a été achevé il y a un an et demi, mais qui n’est pas toujours opérationnel en raison de soupçons de corruption, outre les actes de vols qu’il a subis à deux reprises.

Le ministre a ordonné, à ce propos l’ouverture d’une enquête et a décidé de résoudre les problèmes liés à l’alimentation en électricité dans les jours à venir, de fournir le personnel médical et paramédical ainsi que tout l’équipement nécessaire, et d’assurer la sécurité de l’établissement afin qu’il puisse entrer en service dans les plus brefs délais.

La visite a aussi inclus la piscine municipale de Sidi Bouzid, une installation en cours d’exploitation par des associations sportives locales, qui a été créée en février 2020 avec un financement global de 5,6 millions de dinars.

Mourali a, par ailleurs, constaté l’état dégradé du terrain du stade principal du complexe sportif 17 Décembre de Sidi Bouzid, ainsi que l’état de blocage du projet de réaménagement du stade annexe, programmé depuis 2015, à cause de l’incompatibilité de l’eau utilisée pour l’entretien du gazon.

Il a également inspecté l’état d’avancement des travaux de revêtement du terrain de futsal, adjacent à la salle des sports collectifs, et les travaux de réaménagement de la piste d’athlétisme et de regazonnement du terrain du centre de formation et de préparation des sportifs d’élite de Sidi Bouzid.