Liban : le bilan de l’agression sioniste s’élève à 3.365 martyrs

Le ministère libanais de la Santé a annoncé mercredi soir que le bilan de l’agression sioniste en cours contre le pays depuis le 8 octobre 2023 s’est alourdi à 3.365 martyrs et 14 344 blessés.

Le ministère a indiqué, dans un communiqué, que “les raids de l’ennemi (sioniste) de mardi ont fait 78 martyrs et 122 blessés”, portant ainsi le nombre total de martyrs et de blessés depuis le début de l’agression jusqu’au 12 novembre à 3.365 martyrs et 14.344 blessés.

La source a précisé que le nombre de victimes parmi les femmes et les enfants s’élevait à 869 morts et 3.873 blessés, et parmi le personnel de santé 192 ont été tués et 308 blessés.

Pendant ce temps, l’armée sioniste a ciblé 88 centres médicaux, 40 hôpitaux et 244 véhicules du secteur de la santé, et a mené des attaques contre 65 hôpitaux et 218 associations de secours, selon le ministère.