Tunisie : Visite surprise du gouverneur de Ben Arous au marché de gros de Bir Kassaa

Ce matin, jeudi 14 novembre 2024, le gouverneur de Ben Arous, Wissam Meraydi, a effectué une visite non annoncée au marché de gros de Bir Kassaa, accompagné du premier délégué, du directeur régional de la sécurité nationale, du délégué de la localité de Mornag, du directeur régional du commerce, des équipes économiques communes et des responsables de la sécurité. Il a inspecté l’approvisionnement du marché en légumes, fruits et poissons, visité les différents pavillons et pris connaissance des prix. Il a également rencontré plusieurs agriculteurs et commerçants pour écouter leurs préoccupations.

Le gouverneur a appelé à intensifier les contrôles économiques et de sécurité sur les circuits de distribution et les routes, ainsi qu’à organiser efficacement les entrées et sorties du marché afin de fermer toutes les voies d’accaparement et de spéculation, et de garantir un approvisionnement régulier des produits via les circuits légaux. Ce marché étant l’un des principaux fournisseurs pour de nombreuses régions du pays.

À l’issue de cette visite, le gouverneur a présidé une réunion de travail sécuritaire et d’évaluation au siège de la Société tunisienne des marchés de gros, en présence de son équipe et du PDG de la société. Il a souligné la nécessité de frapper fort contre les spéculateurs et les accapareurs.

Il a également insisté sur la continuité des contrôles économiques, sécuritaires et sanitaires pour éviter toute dérive et protéger le pouvoir d’achat des Tunisiens. La question de l’exploitation des chambres froides du marché a également été abordée, car leur sous-utilisation pour les opérations de stockage constitue un point d’interrogation. Ces chambres seront étroitement surveillées par les autorités régionales afin de trouver des solutions pour qu’elles soient opérationnelles dans les plus brefs délais, comme l’a indiqué la page officielle de la Wilaya de Ben Arous sur Facebook.

Le gouverneur a appelé à une mobilisation générale pour appliquer la loi contre tous les contrevenants, dans le but de protéger le consommateur et garantir un approvisionnement régulier des marchés en produits et quantités adéquates.