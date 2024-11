Ministère de la Santé : renforcement du contrôle des ventes de médicaments sur les réseaux sociaux

Lors de la session conjointe entre l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts consacrée à la discussion du budget de la santé, le ministre de la Santé, Moustafa Ferjani, a mis en avant les efforts de son ministère pour renforcer la régulation du secteur pharmaceutique. Il a souligné l’importance du soutien à l’Agence nationale des médicaments, chargée de l’élaboration des politiques et programmes nationaux en matière de médicaments et de produits de santé, dont la numérisation a atteint 95 %. Le ministre a également insisté sur la nécessité de surveiller étroitement les transactions relatives à l’achat de médicaments et de produits de nutrition sur les réseaux sociaux, tout en coordonnant avec les parties concernées pour lutter contre la contrebande de médicaments à travers les frontières. Enfin, il a réaffirmé l’engagement du ministère à combattre toutes les formes de corruption dans ce domaine sensible.