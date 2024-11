Le ministère de l’Emploi met en garde contre les faux bureaux de placement à l’étranger

Le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle a mis en garde contre le recours aux bureaux de placement à l’étranger exerçant de manière illégale, qui publient de fausses offres d’emploi pour l’obtention de contrats de travail et des services d’hébergement et de subsistance, moyennant le versement d’une somme d’argent.

Il a appelé les postulants à un emploi à l’étranger à contacter exclusivement les bureaux de placement autorisés à exercer de manière légale, qui font l’objet d’un suivi et d’une évaluation de la part du ministère de l’emploi.

Le ministère a rappelé que les bureaux autorisés fournissent des services à titre gratuit, précisant que la loi interdit aux bureaux d’emploi de réclamer de l’argent pour les services d’emploi à l’étranger.

A noter qu’une liste des bureaux autorisées a été publiée sur le site suivant : www.emploi.gov.tn

Il a appelé les personnes concernées à signaler ces pratiques illégales auprès de la direction générale de placement à l’étranger relevant du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle afin d’engager des poursuites contre les contrevenants, ajoutant que les demandeurs d’emploi à l’étranger peuvent s’inscrire directement sur le site de l’agence nationale de l’emploi et du travail indépendant pour s’informer de toutes les offres d’emploi: www.aneti-international.tn

Dans ce contexte, le ministère de l’emploi a rappelé les médias (presse écrite, électronique et audiovisuelle) qu’une autorisation préalable est exigée avant l’insertion de supports promotionnels au profit des établissements privés de placement à l’étranger.

Par ailleurs, le ministère a précisé que l’agence nationale de l’emploi et du travail indépendant, l’agence tunisienne de coopération technique et les bureaux d’emploi légaux à l’étranger (60) sont les seules parties intervenantes en matière de placement à l’étranger et fournissent leurs services à titre gratuit.