Santé : 3 500 recrutements et un budget renforcé pour 2025

Lors d’une session conjointe entre l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts, consacrée à la discussion du budget du secteur de la santé, le ministre de la Santé, Moustafa Ferjani, a annoncé des mesures ambitieuses pour 2025. Le budget alloué à ce secteur s’élèvera à 4 milliards de dinars, soit une augmentation de 70 millions par rapport à l’année en cours, avec un tiers destiné au programme de soins de santé de base et près de 40 % aux services hospitaliers universitaires et à la recherche. Par ailleurs, le ministre a annoncé le recrutement de 3 500 nouveaux professionnels de santé, dont 390 médecins spécialistes, afin de combler les postes vacants dans les régions. En outre, 150 millions de dinars seront dédiés au soutien des hôpitaux régionaux, au remboursement des dettes de la Pharmacie centrale et à la disponibilité continue des médicaments essentiels. Plus de 645 millions de dinars seront investis pour moderniser les infrastructures hospitalières et construire de nouveaux établissements de santé.