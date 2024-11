Nuages passagers sur tout le pays avec apparition de brouillard en fin de la nuit. Vent de secteur ouest fort au golfe de Gabès et localement au sud, faible à modéré ailleurs. Mer agitée à très agitée au golfe de Gabès, peu agitée ailleurs puis agitée au golfe de Tunis en fin de la nuit.

Les températures varieront pendant cette nuit, entre 15 et 20 degrès C et seront au alentour de 12 degrès C sur les hauteurs.