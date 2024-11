Arrestation d’Abdallah Essaïd, président de l’association “Enfants de la Lune”, pour blanchiment d’argent et traite des êtres humains

La procureure de la République près le tribunal de première instance de Médenine a décidé de transférer le dossier de l’association “Enfants de la Lune”, dirigée par son président Abdallah Essaïd, au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme. Cette association, qui intervient dans la région de Médenine et s’engage en faveur des migrants clandestins en Tunisie, a suscité l’attention des autorités suite à des transferts financiers étrangers d’une valeur d’environ un million et demi de dinars entre 2019 et 2023. Les investigations menées par la direction des recherches financières et économiques de la police judiciaire ont révélé que l’utilisation de ces fonds restait floue, avec des soupçons d’installation illégale de migrants africains sur le territoire tunisien. En conséquence, Abdallah Essaïd, président de l’association, ainsi que la secrétaire générale, la trésorière et deux responsables d’une banque locale, ont été placés en garde à vue. Ils sont accusés de blanchiment d’argent, de trahison, de formation d’un groupe en vue de la traite des êtres humains et de l’installation illégale de migrants. Le dossier a été transféré au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme pour des investigations approfondies.