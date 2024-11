Exportations de dattes tunisiennes : une hausse de 83 % en octobre 2024

Les exportations de dattes tunisiennes ont connu une hausse remarquable au cours du premier mois de la saison 2023/2024 (octobre). Selon les données publiées par l’Observatoire National de l’Agriculture, les recettes ont atteint 84,4 millions de dinars, enregistrant une augmentation de 82,9 % par rapport à la même période de l’année précédente. Les quantités exportées ont également progressé de 72 %, atteignant 12,5 mille tonnes. Le prix moyen des dattes a grimpé de 8,8 %, passant de 6,35 à 6,72 D/kg. L’Italie est restée la principale destination des dattes tunisiennes avec 15,6 % des volumes exportés, suivie de l’Allemagne et du Maroc. Les dattes biologiques, représentant 6 % des volumes exportés et 9,6 % des recettes, ont rapporté 8,1 millions de dinars pour 750 tonnes exportées, à un prix moyen de 10,80 D/kg. L’Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse sont les principaux marchés pour ce segment, avec respectivement 18 %, 18 % et 12 % des volumes.