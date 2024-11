Vigilance recommandée à partir de lundi : déviation temporaire à l’entrée sud de la capitale

Le ministère de l’Équipement et de l’Habitat a annoncé, ce dimanche, qu’une déviation partielle de la circulation sera mise en place à l’entrée sud de la capitale, sur la route régionale n°22, au niveau de Bir El Kassaa. Cette mesure, prévue sur une distance de 800 mètres, débutera le lundi 25 novembre 2024 et s’étendra sur six jours, soit trois jours par direction. Elle est rendue nécessaire par les travaux d’installation de dispositifs de contrôle de la charge des véhicules, dans le cadre du projet d’élargissement de cette voie d’accès. Le ministère invite les automobilistes à rester prudents, à modérer leur vitesse et à respecter les règles de circulation.