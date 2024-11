Kairouan : mise en place d’un centre de dépistage gratuit pour le VIH

À Kairouan, le Bureau National de la Famille et de la Population met en place des séances de sensibilisation pour alerter les jeunes sur les dangers des maladies sexuellement transmissibles, telles que le VIH, l’hépatite virale, la syphilis, entre autres. Ces séances sont organisées dans les maisons de jeunes, les quartiers populaires, ainsi que dans les établissements universitaires dans le cadre de partenariats et d’accords de coopération. Le Dr Abdallah Jlassi, délégué régional du bureau, souligne l’importance de fournir aux étudiants des informations précises sur la prévention de ces maladies. Il a également annoncé la mise en place d’un centre de dépistage et de conseil gratuit pour le VIH au centre de santé Al-Hajam, au cœur de la ville. Par ailleurs, Hatem Farhani, coordinateur des activités de sensibilisation, a expliqué que ces maladies se transmettent principalement par des rapports sexuels non protégés, l’utilisation d’aiguilles contaminées ou de tatouages réalisés dans des conditions insalubres, ainsi que de la mère à l’enfant. Les statistiques révèlent une augmentation notable des cas de VIH, avec entre 420 et 450 nouveaux cas chaque année, en grande partie due à l’afflux de migrants en provenance d’Afrique subsaharienne. Des associations locales œuvrent également pour promouvoir la culture des droits sexuels et reproductifs, affirmant que chaque individu a droit à une santé sexuelle de qualité, incluant la prévention, le dépistage et le traitement des maladies sexuellement transmissibles.