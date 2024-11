Un ciel partiellement nuageux et des températures fraîches cette nuit

Ce soir, le temps sera partiellement nuageux dans le nord et le centre, avec des passages nuageux dans le sud. Les températures varieront entre 10 et 15 degrés, atteignant 8 degrés dans les hauteurs de l’ouest et jusqu’à 18 degrés sur les côtes sud. Le vent soufflera du secteur sud au nord et du secteur est au centre et au sud, relativement fort près des côtes et dans le sud, mais faible à modéré à l’intérieur des terres. La mer sera agitée à très agitée dans la région de Serrat, et peu agitée à légèrement agitée le long des autres côtes.