Cinq journalistes tunisiens primés au TANDEM DijiArt

Cinq journalistes tunisiens ont reçu vendredi à Bruxelles (Belgique) des prix dans le cadre du concours TANDEM DigiArt organisé par l’Union Européenne.

Le journaliste Said Akrout de la Radio Tataouine et Mokhtar Ben Jediane journaliste collaborateur à l’agence Tunis Afrique Presse, bureau Tataouine ont reçu un prix dans la catégorie reportage.

De même, le photojournaliste indépendant Nour Hamdi et la journaliste Amira Dridi de Dar Assabah ont reçu un prix dans la catégorie académique. Le journaliste Aymen Mehrezi de Radio Sabra Fm a été primé, avec une journaliste jordanienne, dans la catégorie journaliste.

Le concours TANDEM DigiArt offre des prix aux œuvres journalistiques portant sur les projets financés par l’UE dans neuf pays arabes.

Selon un communiqué de l’US sur son site officiel, le thème du prix TANDEM DigiArt est « l’autonomisation sous toutes ses formes », et ceci à travers des reportages ” relatifs aux diverses initiatives d’autonomisation financées par l’UE dans le voisinage sud, notamment les réussites des jeunes professionnels et l’impact du travail et de l’éducation sur les individus et les communautés”.