Championnat Allemagne : avant le PSG, le Bayern assure contre Augsbourg (3-0)

A quatre jours de recevoir le PSG en Ligue des champions, le Bayern Munich a patiemment construit son succès contre Augsbourg (3-0), avec un nouveau triplé de Harry Kane, vendredi soir lors de la 11e journée du championnat d’Allemagne.

Avec cette cinquième victoire consécutive en Bundesliga, le Bayern réalise un début de saison quasiment parfait avec 29 points sur 33 possibles, ne cédant des points que contre le Bayer Leverkusen, champion en titre (1-1) à domicile et à Francfort (3-3).

Avant les autres matches de la 11e journée de Bundesliga, les coéquipiers de Manuel Neuer, titularisé malgré une pointe ressentie en milieu de semaine aux côtes à l’entraînement, comptent huit points d’avance sur le RB Leipzig, (21) qui se déplace samedi à Hoffenheim, et dix sur l’Eintracht Francfort (20) qui reçoit le Werder Brême samedi en soirée (18h30).

Il s’agit de la cinquième victoire consécutive en Bundesliga sans encaisser de but, performance inédite depuis mars 2017. Toutes compétitions confondues, les Munichois ont signé un sixième match consécutif sans prendre de but, ce qui ne leur était plus arrivé depuis février 2014, sous Pep Guardiola.

Sous la neige pendant les dix premières minutes et dans une Allianz Arena transformée en glaçon (température de -2 degrés, ressentie -7 degrés), les hommes de Vincent Kompany ont une nouvelle fois fait face à une équipe extrêmement basse, comme ce fût déjà le cas contre le Benfica Lisbonne (1-0), à Sankt Pauli (1-0) ou encore contre l’Union Berlin (3-0).

La délivrance pour les 75.000 spectateurs est venue de Harry Kane, qui a transformé un penalty concédé par le défenseur d’Augsbourg Mads Pedersen, coupable d’une main dans la surface de réparation sur un corner tiré par Michael Olise.

Le gardien d’Augsbourg Nediljko Labrovic, qui avait jusque-là repoussée les tentatives munichoises, n’a rien pu faire face au tir de Kane en pleine lucarne. Dans le temps additionnel, Kane a été accroché dans la surface et a obtenu un second penalty qu’il s’est empressé de transformer, avant d’ajouter un troisième but de la tête quelques secondes plus tard.

Il s’agit du 14e but de Kane en Bundesliga cette saison, le 20e toutes compétitions confondues, en tenant compte des six inscrits en Ligue des champions lors des quatre premières journées.