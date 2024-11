Conor McGregor reconnu coupable de viol : une lourde condamnation de 250 000 euros

Conor McGregor, figure emblématique du MMA et ancien champion de l’UFC, a été condamné par la Haute Cour de Dublin à verser près de 250 000 euros de dommages et intérêts à une femme, Nikita Hand, qu’il a été reconnu avoir violée en décembre 2018. Cette condamnation fait suite à un procès médiatisé où la plaignante a accusé McGregor de violences physiques graves, telles que des strangulations et des ecchymoses. Bien que le combattant ait affirmé que la relation était consentie, le tribunal a donné raison à la victime, condamnant McGregor à une indemnisation pour les préjudices subis. Cette affaire, qui survient dans un contexte où la carrière de McGregor est déjà fragilisée par une grave blessure à la jambe, soulève des interrogations sur les conséquences pour les figures publiques et leur responsabilité dans la lutte contre les violences sexuelles.