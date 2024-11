Amel Tebai : la chroniqueuse libérée après avoir été accusée d’atteinte à l’intégrité numérique

La chroniqueuse Amel Tebai a été arrêtée par la brigade spécialisée dans les crimes de violence contre les femmes, avant d’être libérée après son audition. L’enquête portait sur des accusations liées à une prétendue atteinte à autrui via les réseaux sociaux. Cependant, à l’issue de l’interrogatoire, elle a été blanchie de toute culpabilité dans cette affaire. Cet épisode souligne une fois de plus les défis juridiques liés à l’utilisation des plateformes numériques et met en lumière la nécessité de veiller à un équilibre entre liberté d’expression et respect d’autrui dans l’espace public virtuel.