Voitures populaires 2025 : nouveaux tarifs adaptés au pouvoir d’achat

Le directeur du commerce extérieur au ministère du Commerce et du Développement des Exportations, Fathi Bdour, a annoncé que 65 % de la part des voitures populaires pour l’année 2024 a été réalisée, avec l’importation de 6 500 véhicules depuis le début de l’année. Pour 2025, cette part atteindra environ 10 000 voitures, disponibles entre le 1er janvier et le 31 décembre. Les prix des voitures populaires pour 2024 varient entre 28 000 et 35 000 dinars, malgré les pressions de certains concessionnaires demandant une augmentation des tarifs en raison de la hausse des prix de certains modèles européens. Le ministère a toutefois maintenu un plafond à 35 000 dinars afin de préserver le pouvoir d’achat des citoyens. De plus, sept concessionnaires participent actuellement au programme, contre dix les années précédentes. Le ministère s’engage à coordonner avec les concessionnaires pour garantir une offre accrue de voitures populaires en 2025, tout en tenant compte des capacités financières des Tunisiens.