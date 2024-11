“Je ne suis plus la même” : Meriem Debbagh raconte son épreuve en prison

Après une année de réflexion suite à son incarcération de 40 jours à la suite d’un conflit avec Hanan El Eush, la créatrice de contenu tunisienne Meriem Debbagh a décidé de partager son témoignage poignant. Dans une publication émouvante, elle décrit les épreuves difficiles vécues en prison, l’éloignement de ses proches, la solitude accablante et la dureté de l’environnement carcéral. Cependant, cette expérience, bien que profondément traumatisante, a révélé en elle une force insoupçonnée. Meriem affirme qu’elle en est sortie changée, plus forte et déterminée à avancer. Elle appelle à la bienveillance, encourageant les jeunes à s’entourer de personnes positives et à transformer les défis en opportunités de croissance. En exprimant sa gratitude envers sa famille, elle souligne le soutien précieux qu’elle a reçu et son engagement à construire un avenir lumineux, inspirant ainsi une leçon de résilience et de courage face à l’adversité.