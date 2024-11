Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Nuages passagers parfois denses cette nuit, avec des pluies attendues localement à l’extrême nord-ouest en fin de la nuit, selon l’INM.

Vent de secteur ouest au nord et au centre et de sud-ouest au sud relativement fort, près des côtes nord et au sud où il sera accompagné localement de phénomène de sable, faible à modéré ailleurs.

La mer sera agitée à très agitée dans la région de Serrat et peu agitée à localement moutonneuse ailleurs.

Les températures varieront entre 14 et 19 degrès C au nord et au centre et entre 19 et 24 degrès C au sud