Du ‘Roi de la Beauté’ à l’icône du combat contre le cancer : décès d’Ayman Al-Ali

Le jeune Jordanien Ayman Al-Ali, surnommé “le Roi de la Beauté de Jordanie”, est décédé après une longue lutte contre le cancer de l’estomac, comme l’ont rapporté les médias jordaniens ce lundi matin. Sa disparition a provoqué une vague de tristesse sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes et influenceurs ont partagé des messages de condoléances, rappelant son courage face à la maladie. Ayman, qui avait annoncé son diagnostic en 2023 à travers une vidéo émouvante sur Instagram, avait choisi de partager son combat avec ses abonnés, inspirant de nombreuses personnes par sa résilience et son optimisme. Dans ses derniers jours, alors que son état s’aggravait, il avait cessé les traitements de chimiothérapie pour se contenter de soins palliatifs. Ses derniers mots et publications, empreints de foi et d’espoir, ont profondément touché ceux qui suivaient son parcours. Sa mère, dans un message bouleversant, a exprimé sa douleur tout en acceptant le destin de son fils avec une grande dignité.