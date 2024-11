Décès de Ridha Aziz : un acteur, réalisateur et journaliste de talent

Le ministère des Affaires culturelles a annoncé avec une grande tristesse le décès du réalisateur, acteur et journaliste Ridha Aziz, survenu à l’aube du dimanche 17 novembre 2024, après une longue lutte contre la maladie. Figure emblématique de la scène artistique, le défunt a marqué le paysage culturel tunisien par ses rôles au théâtre, à la télévision et au cinéma. En plus de son talent artistique, il a également laissé une empreinte en tant que journaliste et acteur sportif actif sur le plan local. Fondateur de l’Association du Don Théâtral à Sahline dans les années 1970, il a contribué à enrichir la culture nationale à travers des œuvres mémorables telles que Bint El Khazzaf, Khadra Wal Kanaz, Dafayer, Aâtr El Ghadab, Qamrat Sidi Mehrous et Li Ajl Ouyoun Catherine. Que son âme repose en paix et que ses proches trouvent réconfort et courage en cette douloureuse épreuve.