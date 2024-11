La Tunisie prévoit la construction de 5 nouveaux barrages

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Azeddine Ben Cheikh, a annoncé ce jeudi 14 novembre 2024 la planification de la construction de cinq nouveaux barrages dans le cadre du programme national visant à augmenter la capacité de mobilisation des ressources en eau de surface, actuellement estimée à 93 %. Ces nouveaux barrages incluront Tessa, Raghai, El Malah Aloui, Siliana 1 et Boulaaba. Lors de la session parlementaire à Bardo consacrée au budget de 2024, le ministre a également mentionné l’achèvement de cinq autres barrages, dont Mlak Aloui et Saida. En réponse aux défis croissants de l’eau, la Tunisie poursuit l’expansion des stations de dessalement et la gestion rigoureuse des ressources. Le programme inclut la conversion de systèmes d’eau complexes et l’élargissement de l’usage des eaux usées traitées pour l’irrigation agricole, un axe stratégique pour faire face à la rareté de l’eau et aux effets du changement climatique.