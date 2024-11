Attaque israélienne en Syrie : Damas frappée, plusieurs morts et blessés

Un bombardement israélien a visé la capitale syrienne, Damas, ce jeudi 14 novembre 2024, causant des pertes humaines parmi les civils, selon l’agence de presse officielle syrienne (SANA). D’après les premières informations, des missiles ont frappé deux immeubles résidentiels dans les quartiers de Mazzeh et Qudsaya, entraînant la mort et la blessure de plusieurs habitants. SANA a rapporté qu’une forte explosion a été entendue à Damas, confirmant un assaut israélien simultané dans les deux zones. Le Syrian Observatory for Human Rights a précisé que l’attaque sur Mazzeh avait fait quatre victimes. Situé dans une zone abritant des sièges de sécurité et des bureaux de l’ONU, ce quartier de Damas avait déjà été ciblé lors de précédentes frappes attribuées à Israël.