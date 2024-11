Jennifer Lopez danse et chante dans un show mémorable en Arabie saoudite lors du défilé d’Elie Saab

Hier soir, l’Arabie Saoudite a accueilli un événement extraordinaire lors du défilé de mode “1001 Saison” du célèbre couturier libanais Elie Saab à Riyad. La soirée a été marquée par des performances exceptionnelles de stars internationales et arabes. Nancy Ajram a ouvert le show avec sa chanson “Habibi Teegi Nenbeset”, captivant le public dès le début. Sur la scène du Riyadh Season, Amr Diab a ensuite enflammé l’audience avec son tube mondial “Habibi Ya Nour El Ain”, dans une version mêlant des rythmes classiques et modernes. Jennifer Lopez, très attendue, a interprété sa célèbre chanson “Dancing on the Floor”, marquant sa première apparition en Arabie Saoudite, un moment largement partagé et applaudi sur les réseaux sociaux. Pour clôturer en beauté, Céline Dion a subjugué l’audience avec son emblématique “The Power of Love”, faisant de cette soirée une célébration musicale inoubliable pour tous les spectateurs présents.