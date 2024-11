La Turquie rompt officiellement ses relations diplomatiques avec Israël

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé, ce jeudi 14 novembre 2024, la rupture des relations diplomatiques entre la Turquie et Israël. Erdogan a déclaré : “En tant qu’État et gouvernement de la République turque, nous avons décidé de couper les relations avec Israël, et désormais nous n’avons plus aucun lien avec elle.” Il a également affirmé qu’Ankara ne prendrait aucune mesure visant à rétablir ou à développer une coopération future avec Israël. Depuis le début de l’opération militaire israélienne dans la bande de Gaza en octobre 2023, la Turquie a condamné les actions de Tel Aviv, accusant Israël de perpétrer des massacres contre des civils palestiniens, et a multiplié les appels à un cessez-le-feu. En mai dernier, le ministère turc du Commerce avait déjà suspendu toutes les relations commerciales avec Israël, après avoir limité l’exportation de 54 catégories de biens, sans toutefois dissuader Israël de poursuivre son offensive à Gaza.