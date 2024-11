Tunisie : nouvelles mesures pour stimuler l’exportation de l’huile d’olive

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources en eau et de la Pêche a annoncé la suppression de l’exigence d’une approbation préalable pour l’exportation de l’huile d’olive, invitant ainsi les exportateurs à bénéficier des dispositions du décret n°949 de l’année 2019. Cette mesure vise à encourager l’exportation et à faciliter l’accès aux marchés internationaux. Lors de la tenue du Conseil national de l’olivier le 15 novembre 2024, il a été décidé de renforcer l’exportation de l’huile d’olive conditionnée, à forte valeur ajoutée, et de mettre en place un programme promotionnel visant à pénétrer de nouveaux marchés étrangers tout en consolidant l’accès aux marchés traditionnels grâce à des accords améliorés. De plus, l’État tunisien continuera de soutenir les entreprises industrielles exportatrices via le Fonds de promotion de l’huile d’olive en soutenant leurs programmes promotionnels et en améliorant la visibilité de l’huile d’olive tunisienne sur les marchés prometteurs. Parmi les autres décisions prises, la poursuite du programme d’intervention du Bureau National de l’Huile, notamment l’achat de quantités d’huile d’olive et la mise en place de mécanismes pour garantir que les petits producteurs en bénéficient également. Un dispositif de cellules d’écoute et de service d’intervention rapide a été mis en place sur la plateforme du commerce extérieur, facilitant l’accès aux différents départements concernés.