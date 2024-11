“KATEX 2024” : Dhouha Laaribi remporte le prix de la meilleure créatrice TikTok

Lors de la prestigieuse cérémonie “KATEX : Les Étoiles de Tunisie”, Dhouha Laaribi a été couronnée Meilleure Tiktokeuse de l’année 2024. Ce prix récompense son talent, sa créativité et son influence exceptionnelle sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok, où elle séduit un large public grâce à des contenus variés et captivants. Cet événement, qui met en lumière les personnalités tunisiennes les plus marquantes de l’année, souligne l’essor des créateurs de contenu numérique et leur rôle de plus en plus influent dans le paysage médiatique national.