Démantèlement d’un réseau de détournement à la Sonede : 15 arrestations

Le 16 novembre 2024, le ministère de l’Intérieur a révélé le démantèlement d’un réseau criminel impliqué dans le détournement de matériels et de compteurs d’eau appartenant à la Sonede. Cette opération, menée par l’unité nationale d’enquête sur les crimes financiers complexes, a conduit à l’arrestation de quinze individus, comprenant des cadres et employés de la Sonede, des commerçants spécialisés dans les matériaux ferreux et électriques, ainsi qu’un entrepreneur en charge de l’installation des compteurs d’eau. Un stock considérable de compteurs et d’équipements hydrauliques volés a été découvert dans un magasin, tandis que d’autres transactions illégales liées à la vente de matériel volé ont également été mises en lumière. L’enquête est toujours en cours pour déterminer l’ampleur des pertes et identifier d’éventuels complices supplémentaires.