Tunisie : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

Le temps du mercredi 13 novembre 2024 sera partiellement nuageux sur l’ensemble du pays. Les vents seront de secteur sud-ouest, relativement forts près des côtes nord, et faibles à modérés dans les autres régions.

La mer sera très agitée à agitée au nord, et agitée à peu agitée le long des autres côtes.

Les températures connaîtront une légère hausse, avec des maximales comprises entre 19 et 23 degrés au nord et au centre, autour de 17 degrés dans les hauteurs de l’ouest, et entre 22 et 26 degrés au sud, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie.