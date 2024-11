Fatma Sfar couronnée meilleure actrice au Festival de Rabat pour L’Aiguille de Abdelhamid Bouchnak

La talentueuse actrice tunisienne Fatma Sfar a remporté le Prix d’interprétation féminine au prestigieux Festival de Rabat pour son rôle dans le film L’Aiguille (El Ibra), réalisé par Abdelhamid Bouchnak. Cette distinction vient saluer la performance exceptionnelle de l’actrice dans ce film captivant qui explore des thèmes profonds et émouvants. Le travail de Fatma Sfar a été unanimement apprécié par le jury, consolidant ainsi sa réputation en tant que figure incontournable du cinéma tunisien et arabe. Cette récompense est un témoignage de son talent et de son engagement artistique, et elle souligne également l’impact grandissant du cinéma tunisien sur la scène internationale.