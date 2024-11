Tunisie – Météo : Températures en légère hausse

Les températures seront en légère hausse, ce dimanche, et les températures seront comprises entre 20 et 25 degrés dans les régions côtières du nord et du centre et sur les hauteurs ouest et oscilleront entre 25 et 29 degrés ailleurs.

Le temps sera peu nuageux sur la plupart des régions, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie(INM).

Le vent soufflera de secteur ouest faible à modéré puis se renforçant relativement l’après-midi sur le sud et la mer sera peu agitée à agitée dans le golfe de Gabès.