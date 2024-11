Après son échec aux examens, un étudiant tue 8 personnes et en blesse 17 dans une école en Chine

Un étudiant de 21 ans a perpétré une attaque meurtrière à l’arme blanche dans une école professionnelle d’art et de technologie à Wuxi, dans la province du Jiangsu, à l’est de la Chine. L’incident, survenu samedi à 18h30 heure locale, a coûté la vie à 8 personnes et blessé 17 autres. Selon la police, le suspect, motivé par son échec aux examens et son mécontentement face à une rémunération jugée insuffisante lors d’un stage, a reconnu les faits après son arrestation. Les autorités locales ont assuré que toutes les ressources étaient mobilisées pour soigner les blessés et poursuivre les investigations. Cet acte de violence s’inscrit dans une série d’incidents similaires ayant touché des établissements scolaires en Chine ces dernières années.