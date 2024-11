Le ministère de la Défense reçoit un avion de transport “C130H” des États-Unis

Le lundi 18 novembre 2024, le ministre de la Défense nationale, Khaled Al-Sahili, a supervisé la cérémonie de remise d’un avion de transport de type “C130H” à l’aéroport militaire de Sidi Ahmed. Ce don, provenant du surplus de l’armée américaine, viendra renforcer la flotte de l’Armée de l’air tunisienne et améliorer ses capacités en matière de transport opérationnel et logistique. La cérémonie a également vu la présence de l’ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Joey Hood, du général Jason Hinds, assistant au commandant des forces aériennes américaines en Afrique et en Europe, ainsi que de hauts responsables militaires des deux pays. Lors de son discours, le ministre a salué le niveau de coopération bilatérale entre la Tunisie et les États-Unis, soulignant l’importance des accords militaires conclus, notamment dans le domaine de la formation et du développement des capacités opérationnelles. De son côté, l’ambassadeur américain a exprimé l’engagement de son pays à soutenir les efforts de la Tunisie pour renforcer la préparation de son armée face aux défis sécuritaires et aux besoins humanitaires.