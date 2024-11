1000 jours de guerre en Ukraine : le bilan humain et économique accablant pour la Russie

Après 1000 jours de guerre en Ukraine, la Russie subit des pertes colossales, selon un article publié par Le Point. Bien qu’elle contrôle 10,82 % du territoire ukrainien, une superficie légèrement supérieure à celle de la Lituanie, le coût humain et matériel est astronomique. Plus de 700 000 soldats russes ont été tués, blessés, capturés ou portés disparus, avec une intensité des pertes atteignant parfois 2000 hommes par jour. Militairement, la Russie a perdu environ 20 000 équipements et une vingtaine de navires, tandis qu’économiquement, les dépenses de guerre s’élèvent à 320 milliards de dollars, entraînant une inflation supérieure à 9 % et une hausse du taux directeur à 21 %. Sur le plan social, le pays fait face à une crise démographique, avec une baisse prévue de la population à 138 millions d’habitants d’ici 2040, aggravée par un faible taux de natalité (1,5 enfant par femme). Par ailleurs, près de 100 000 soldats de retour du front souffrent de troubles post-traumatiques et d’addictions, amplifiant les risques sociaux et politiques.