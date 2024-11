733 hectares brûlés en 2024 : bilan et interventions de la direction des forêts

Le Directeur Général des Forêts, Mohamed Nouvel Ben Hahha, a déclaré que l’année dernière, environ 56 000 hectares de forêts ont été ravagés par des incendies, incluant des zones reboisées et d’autres ayant retrouvé leur équilibre naturellement. Toutefois, environ 18 000 hectares ont nécessité l’intervention des autorités et de la société civile, un chiffre significatif dans le contexte des changements climatiques. La rareté de l’eau a affaibli la résistance des arbres, favorisant la prolifération d’insectes nuisibles comme le scolyte. Ben Hahha a souligné les efforts de la Direction des Forêts pour traiter ces problèmes à travers l’abattage des arbres morts et des méthodes scientifiques innovantes de lutte contre les insectes. Par ailleurs, l’année 2024 a enregistré une réduction des surfaces brûlées, avec 733 hectares touchés, grâce à l’efficacité des interventions. Les causes des incendies restent variées, incluant les changements climatiques et des actes criminels, que les autorités s’efforcent de sanctionner. Cette année, neuf millions d’arbres sont prêts à être plantés, dont une partie via une nouvelle méthode innovante de semis direct profitant des précipitations.