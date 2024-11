En 2025, l’Algérie consacre 25,1 Milliards de dollars à la défense pour renforcer sa sécurité !

L’Algérie prévoit d’augmenter son budget militaire de manière significative en 2025, atteignant un niveau record de 3,35 trillions de dinars (25,1 milliards de dollars), ce qui représente l’un des plus hauts niveaux d’investissement dans la défense au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Cette hausse de 16 % par rapport à l’année précédente, inscrite dans le projet de loi de finances, témoigne de la volonté du pays de renforcer sa sécurité face à des menaces régionales croissantes. En 2023, l’Algérie occupait le 19e rang mondial en matière de dépenses militaires, avec un investissement record en Afrique. Selon le gouvernement, ce budget militaire sera équivalent à 20 % du budget national, qui atteindra 125,7 milliards de dollars en 2025, avec une augmentation de 10 % par rapport à 2024. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une politique de renforcement de la puissance militaire sous la présidence d’Abdelmadjid Tebboune, motivée par les instabilités régionales, notamment les récents coups d’État et la montée de l’insécurité dans les pays voisins. Cependant, l’Algérie fait face à des défis économiques internes, notamment un déficit budgétaire qui pourrait affecter ses projections de croissance, malgré des attentes de croissance du PIB de 4,5 % en 2025 et 2026.