Aéroport Tunis-Carthage : une extension prévue pour accueillir 8 millions de passagers par an

Le ministre du Transport, Rachid Amri, a dévoilé un projet ambitieux visant à transformer l’aéroport international de Tunis-Carthage. Lors d’une séance consacrée à l’examen du budget 2025 de son ministère, il a annoncé la construction d’une nouvelle station aérienne moderne, attenante à l’actuelle, qui s’étendra sur 80 000 mètres carrés. Cette infrastructure permettra d’accueillir jusqu’à 8 millions de passagers par an, répondant ainsi à la demande croissante en matière de transport aérien en Tunisie. Parallèlement, le ministère travaille sur un nouveau Code de l’aviation civile afin d’aligner la réglementation sur les standards internationaux et de renforcer la compétitivité du secteur. Ce projet stratégique vise à positionner la Tunisie comme un hub régional incontournable et à soutenir le développement économique et touristique du pays grâce à une infrastructure modernisée.