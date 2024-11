Oussaja : une fillette de 8 ans décède et ses frères sont blessés dans l’incendie de leur maison !

Un tragique incendie s’est déclaré dans une maison à Oussaja, faisant une victime et plusieurs blessés. Une fillette de 8 ans a perdu la vie, tandis que ses deux frères, âgés de 2 et 5 ans, ont été blessés par des brûlures de gravité variable. L’incendie s’est produit dans l’après-midi du vendredi 15 novembre 2024, et les services de la protection civile ont rapidement été alertés. Grâce à l’intervention des voisins et d’un agent de la protection civile à la retraite, deux enfants et leur mère, qui avait souffert d’asphyxie, ont pu être sauvés. Un enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce drame.