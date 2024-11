Liban : Établissements scolaires et universitaires fermés lundi et mardi dans plusieurs régions

Les écoles à Beyrouth et ses environs seront fermées lundi et mardi, a annoncé, ce dimanche soir, le ministère libanais de l’Education, après deux frappes israéliennes qui ont visé le cœur de la capitale à quelques heures d’intervalle.

“Le ministre de l’Education, Abbas Halabi a annoncé la fermeture des écoles publiques et privées et les institutions d’enseignement supérieur privées qui assurent des cours en présentiel”, selon un communiqué du ministère, précisant que la mesure sera appliquée lundi et mardi dans les établissements de Beyrouth, certains secteurs du Chouf, du Metn-nord, et à Baabda et Aley.