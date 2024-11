“Mon voile n’est pas un adieu à la musique” : Warda Ghodhben apporte des précisions

L’artiste tunisienne Warda Ghodhben a récemment tenu à clarifier une rumeur qui circulait sur les réseaux sociaux concernant son prétendu retrait de la scène artistique. Dans une déclaration publique, elle a exprimé son étonnement face à ces allégations infondées. Elle a précisé qu’elle n’a jamais annoncé son retrait du monde artistique, affirmant que son métier dans la musique reste sa source principale de revenus. Warda a également expliqué que sa décision de couvrir ses cheveux est une démarche personnelle liée à sa foi et ne remet nullement en cause sa carrière artistique. Elle a dénoncé les pages diffusant de fausses informations, notamment celles affirmant qu’elle avait « annoncé sa repentance », qu’elle a jugées exagérées et hors contexte. L’artiste a tenu à rappeler qu’elle a toujours exercé son métier avec respect et intégrité, sans jamais compromettre ses valeurs.