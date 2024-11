Tunisie-Météo : Vent fort au Sud et températures en baisse

Le temps sera passagèrement nuageux sur tout le territoire.

Le vent soufflera de secteur Nord au Nord et au Centre et de secteur Est au Sud, relativement fort à localement fort près des côtes et du Sud où il suscitera des tourbillons de sables locaux, faible à modéré sur le reste des régions, selon les prévisions de l’institut national de la météorologie (INS).

La mer sera très agitée puis moutonneuse et les températures seront en baisse.

Les maximales varieront généralement entre 17 et 22°c et seront aux alentours de 14°c aux Hauteurs de l’Ouest et atteignant 25°c à l’extrême Sud.