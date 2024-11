Météo : chaleur saharienne et pic de températures attendu en début de semaine

Ce samedi, le ciel sera partiellement nuageux sur l’ensemble du pays, avec des températures maximales en baisse, oscillant entre 17 et 22 degrés, 14 degrés dans les hauteurs de l’ouest, et jusqu’à 25 degrés dans l’extrême sud. Les vents souffleront du nord au nord et au centre, et de l’est au sud, relativement forts à localement forts près des côtes et dans le sud, où des tourbillons de sable locaux sont attendus. Ailleurs, ils seront faibles à modérés. La mer sera très agitée, devenant peu agitée progressivement. Un léger réchauffement est prévu dimanche, notamment dans le nord et le centre, avec une dominance des vents du sud et du désert. Selon le prévisionniste Sobhi Ben Ahmed de l’Institut National de la Météorologie, les températures à partir de lundi dépasseront les moyennes saisonnières habituelles pour la fin novembre.