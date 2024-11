Démantèlement d’un réseau de falsification de monnaie à Ben Arous

Les unités de l’administration subalterne de lutte contre la criminalité, relevant de la direction des affaires judiciaires de la Garde nationale, en collaboration avec les unités de la zone de la Garde nationale à Mohamedia, dans le gouvernorat de Ben Arous, ont réussi une opération de grande envergure. Elles ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans la falsification et la diffusion de monnaie contrefaite. Lors de cette intervention minutieusement planifiée, 100 billets de monnaie étrangère contrefaits ont été saisis. Selon le communiqué publié ce dimanche par la direction générale de la Garde nationale, une enquête approfondie a permis d’identifier les membres du réseau, de mettre fin à leurs activités illégales et d’arrêter deux individus en possession de documents falsifiés et d’équipements sophistiqués utilisés pour l’impression et la contrefaçon.