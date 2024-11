Fatma Al-Bahri à l’honneur lors de la 25e édition des Journées Théâtre de Carthage : un hommage émouvant

Lors de l’ouverture des Journées Théâtre de Carthage, le samedi 23 novembre 2024, la 25e édition a été marquée par un hommage émouvant rendu à plusieurs figures emblématiques du théâtre tunisien. Sur la scène du Théâtre municipal, le directeur des Journées, Monir Arqi, a salué les contributions exceptionnelles de nombreux artistes qui ont enrichi le patrimoine théâtral tunisien, notamment Wajiha Jendoubi, Amal Baccouche, Mokdad Selahi, Yahya Faidi, Fatma Al-Bahri et Monir Ben Youssef. Un hommage particulier a également été rendu aux artistes disparus, tels que Abdelmajid Jomaa, Mourad Krout, Saadi Zidani, Abdelhak Khemir, Abdelaziz Balqaid Hussein, Mahjoub Ben Saad et Mohamed Mourali, en reconnaissance de leur immense contribution au monde du théâtre. Cette soirée a été une véritable célébration de l’héritage théâtral tunisien et de l’influence de ces artistes sur la scène locale et internationale.