Tunisie : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

Le temps de ce lundi 25 novembre 2024 sera marqué par l’apparition de nuages parfois denses le matin sur les côtes orientales, accompagnés de faibles pluies localisées, avant de laisser place à des passages nuageux sur l’ensemble du pays.

Les températures maximales oscilleront entre 18 et 22 degrés, et avoisineront les 16 degrés dans les hauteurs de l’ouest, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie.

Le vent soufflera du secteur sud, assez fort sur les golfes de Tunis et d’Hammamet, et faible à modéré ailleurs. La mer sera agitée dans les golfes de Tunis et d’Hammamet, et peu agitée sur les autres côtes.