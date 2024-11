Ahmed Jaziri dénonce l’exclusion de l’UGTT dans l’élaboration des lois de finances 2025

Ahmed Jaziri, secrétaire général de la Fédération générale des banques, des institutions financières et des compagnies d’assurances, affiliée à l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), a exprimé ce qu’il considère comme une exclusion de l’UGTT dans l’élaboration des projets de lois de finances et du budget pour l’année 2025.

Il a également exprimé le refus de la Fédération concernant l’article 31 du projet de loi de finances 2025, qui prévoit une augmentation des impôts pour une certaine catégorie de contribuables.

Dans une déclaration à Mosaïque FM ce lundi, Jaziri a estimé que cet article entraînera une réduction des salaires pour un certain nombre d’employés, y compris ceux du secteur bancaire.

Il a critiqué l’idée répandue sur le niveau de vie des employés bancaires, qu’il a qualifiée de “fausse” et liée à une “diabolisation”. Selon lui, ces employés représentent aujourd’hui la classe moyenne dans ses limites les plus modestes et ne vivent pas dans l’opulence, comme certains le prétendent. Il a ajouté qu’ils se situent au bas de la classe moyenne et risquent de sombrer dans la pauvreté si l’article est appliqué, selon ses déclarations.