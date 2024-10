La Garde nationale a averti les usagers de la route de la nécessité de faire preuve de prudence lors de la conduite et d’éviter de prendre des risques dans les zones bleues, tout en prenant les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de tous, en raison des importantes quantités de pluie tombées dans plusieurs gouvernorats de la République, notamment Monastir, Sousse, Mahdia, Sfax et Gabès.

Dans un communiqué d’alerte publié ce mardi matin, la Direction générale de la Garde nationale a appelé à ajuster la vitesse en fonction des conditions de la route, à maintenir une distance de sécurité suffisante pendant la conduite, à éviter les manœuvres dangereuses et à utiliser les feux réglementaires chaque fois que la visibilité le nécessite, afin de garantir la capacité à réagir et à garder le contrôle du véhicule.

Elle a également ajouté que pour toute demande de renseignements ou pour signaler des situations d’urgence, il est possible de contacter le centre de permanence des affaires routières à la direction des opérations de la Garde nationale aux numéros 71960448 et 71963512. Il est également possible de contacter les districts et régions de la Garde nationale via le numéro gratuit 193.