Énergie en Tunisie : baisse de 15 % des ressources nationales en pétrole et gaz

À la fin du mois d’août 2024, le déficit du bilan énergétique de la Tunisie a connu une hausse de 14 % par rapport à la même période en 2023, atteignant 3,6 millions de tonnes équivalent pétrole, selon la publication mensuelle sur la situation énergétique du Observatoire national de l’énergie. Cette situation a entraîné une diminution du taux d’autonomie énergétique, qui s’établit à 42 % à fin août 2024, contre 49 % un an plus tôt. Les ressources nationales en énergie primaire, incluant la production et les redevances du gaz algérien, ont également enregistré une baisse de 15 %, totalisant 2,6 millions de tonnes équivalent pétrole. Ce déclin est principalement dû à une réduction de la production nationale de pétrole et de gaz naturel. Par ailleurs, la demande totale d’énergie primaire a atteint 6,2 millions de tonnes équivalent pétrole, se stabilisant par rapport à l’année précédente, avec une augmentation de 2 % de la demande en produits pétroliers, tandis que la demande en gaz naturel a diminué de 2 %. Cette baisse de la demande en gaz est attribuée à la disponibilité limitée de cette ressource, entraînant un manque des quantités nécessaires à la production d’électricité et un recours accru à l’importation d’électricité.