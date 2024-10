En Tunisie, 20 % des enfants souffrent de myopie : une alerte sur les écrans

Le Dr Mohamed Ghorbel, président de l’Association Tunisienne d’Ophtalmologie, a révélé dans une déclaration à Mosaïque FM que le taux de myopie chez les enfants en Tunisie se situe entre 15 et 20 %. Il a souligné l’importance de limiter l’exposition des enfants aux écrans électroniques et aux smartphones, insistant sur la nécessité de leur permettre de passer du temps à l’extérieur, exposés à la lumière naturelle. Selon lui, ces mesures sont essentielles pour prévenir l’aggravation des troubles de la vision et préserver la santé oculaire des plus jeunes.